Москвичка донесла на сына: он стал изучать Коран и украинский

В Москве женщина написала заявление в полицию на собственного сына. Женщине показалось подозрительным, что 24-летний мужчина внезапно принялся изучать украинский язык и увлекся чтением Корана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек год назад отправился на заработки на Дальний Восток. После его возвращения мать стала замечать, что интересы мужчины изменились. Помимо религиозной мусульманской литературы и украинского языка, он стал увлекаться устройством снарядов, мин и беспилотников, а также посещать тренажерный зал.

Москвичка решила обратиться в полицию.