Победители Azerbaijan Business Cace: проведен в партнерстве с Kapital Bank

В полуфинальном этапе соревнований за первенство боролись 16 команд, в котором принимали участие как иностранные, так и местные студенты. Каждая команда состояла из четырех человек. Команда 76 заняла 1-е место, команда 16 заняла 2-е место, команды 4 и 79 - 3-место с одинаковыми результатами. Победителям был вручен приз в размере 14 000 манатов.

Основной целью проведения конкурса является повышение квалификации студентов высших учебных заведений в областях, связанных с бизнесом, путем приобретения практического опыта в области финансов, маркетинга, бухгалтерского учета, технологий и менеджмента.

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