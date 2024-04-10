UNEC добился еще одного успеха.

10 апреля согласно мировому рейтингу, обнародованному Рейтинговым агентством QS (QS World University Rankings by Subject 2024) по сферам, UNEC в сравнении с рейтингом минувшего года по «Экономике, Эконометрике», продвинувшись на 150 ступеней, расположился в числе 351-400 лучших университетов мира.

Помимо этого, UNEC впервые по «Социальным наукам и менеджменту» стал в числе 501-550 лучших университетов мира.