Минтруда выплатило пособия на 267 млн

В январе-марте текущего года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана были выплачены социальные пособия 466 тысячам человек и 396 тысячам - ежемесячные президентские стипендии. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

За указанный период населению было выплачено 267 миллионов манатов по социальным пособиям и 171 миллион манатов по президентским стипендиям.

За три месяца было назначено 39 тысяч, а с 2019 года, когда началось электронное распределение социальных выплат, через электронную систему в проактивном порядке назначено 609 тысяч пособий и стипендий.