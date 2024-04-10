Крупнейшая мусульманская страна установит отношения с Израилем

В качестве ответного жеста Израиль снимет возражения против присоединения Индонезии к OECD. Об этом издание Ynet сообщило в четверг, 11 апреля.

После трех месяцев тайных переговоров между Израилем, Индонезией и руководством Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) достигнуто соглашение, что Джакарта обязуется нормализовать отношения с Иерусалимом.

В письме, которое глава OECD Мариус Корманн отправил две недели назад министру иностранных дел Исраэлю Кацу, говорится: «Организация официально согласилась на предварительное условие, согласно которому Индонезия должна поддерживать дипломатические связи со всеми членами OECD еще перед тем, как решение о ее членстве в организации будет рассмотрено. Решение о включении Индонезии в OECD должно быть официально одобрено всеми его членами, включая Израиль».

Отмечается, что руководство Индонезии было ознакомлено с содержанием письма и согласилось с его формулировкой.

Руководство Организации экономического сотрудничества и развития ранее попросило Израиль «не препятствовать» вступлению Индонезии. Но поскольку власти этой страны придерживаются антиизраильского курса и поддержали иск, поданный ЮАР в Международный суд ООН, глава МИД Израиля заявил, что «Индонезия должна продемонстрировать добрую волю в отношении Израиля, который продемонстрирует ее намерения установить дипломатические отношения с еврейским государством».

Ислам - преобладающая религия в Индонезии. Его исповедует до 88% населения страны (около 202 млн человек).