Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с Минобороны России пресекла высадку диверсионных групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, которое цитируют СМИ.

В ведомстве заявили, что высадка якобы была «спланирована спецслужбами Великобритании».

«Деятельность указанного центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании SBS (Special boat service), что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт», — добавили в ФСБ.

В ходе боя десант ВСУ, как утверждается, «был уничтожен». В российский плен попал гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович. Военнопленный рассказал ФСБ, что проходил подготовку на британской базе.

«Также он дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ», — сообщили в ФСБ.

Российское ведомство распространило видео с лодкой и телами людей в военной форме, а также кадры допроса пленного. При каких обстоятельствах проходил допрос, неизвестно.

Украина пока не комментировала сообщение ФСБ об операции украинского десанта и пленении военнослужащего.