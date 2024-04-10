США отправляют наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу?

Посол Соединенных Штатов в Ереване Кристина Квин, комментируя эту информацию, заявила, что у Вашингтона пока нет такого плана.

По информации, предоставленной армянской службе «Радио Свобода» из Брюсселя, США рассматривают возможность присоединения к мониторинговой миссии Евросоюза в Армении.

«Пока такого плана у нас нет, но в будущем мы, конечно, ничего не исключаем», — сказала американский дипломат.

Отметим, что в прошлом году к миссии Евросоюза по мониторингу границ Армении присоединилась Канада. В составе миссии действуют несколько представителей канадской конной полиции.

МИД России недавно заявил, что «после присоединения Канады миссия Евросоюза в Армении стала миссией НАТО».