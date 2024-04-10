«Тбилиси может быть посредником между Азербайджаном и Арменией, но…»

Грузия не обладает достаточными политическими ресурсами, чтобы стать главным посредником между Азербайджаном и Арменией. Однако Тбилиси может быть посредником для налаживания определенных контактов в техническом плане. Об этом заявил экс-депутат парламента Грузии, политолог Ивлиан Хаиндрава.

Он считает сохранение добрососедских отношений и с Азербайджаном и Арменией главным достижением Грузии во внешней политике за весь период независимости. Хаиндрава подчеркнул, что Ереван все это время с сомнением смотрел на грузино-азербайджанские проекты, Баку – на армяно-грузинские.

«Грузия может быть и является проводником для налаживания связей в техническом плане, есть готовность к этому, и определенные шаги были предприняты», - сказал Хаиндрава.

В этой связи он напомнил обмен пленных на карты минных полей при посредничестве Грузии.

В то же время политолог считает, что настало время странам Южного Кавказа объединиться для того, чтобы превратить регион из географического понятия в геополитическое и геоэкономическое.

«Надо искать и находить форматы экономических и политических интересов, которые будут интересны и выгодны другим», - сказал Хаиндрава и добавил, что «Армения и Грузия по отдельности не привлекательны для крупного бизнеса, проектов и инвесторов».