Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:19

Президент России Владимир Путин хочет обсудить будущее отношений с Арменией тет-а-тет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Но глава армянского правительства, похоже, не в восторге от подобной перспективы. Накануне, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль «надеется найти решение всех сложных вопросов, возникших в отношениях с Арменией», «в ходе диалога на высоком уровне».

«Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить. Кроме того, конечно же, проходят диалоги на рабочем уровне, что тоже очень важно. И, конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога и находить свое разрешение», — сказал он журналистам. Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему считает Армению «ценным партнером и союзником». Это означает, что Кремль хоть и угрожает Еревану «украинским сценарием» или потерей государственности, но и держит двери для диалога открытыми. Песков не уточнил, когда Путин и Пашинян могут встретиться. Но в ближайшие дни и недели у них могут появиться две такие возможности. Одна из них — церемония инаугурации Путина. Другая — юбилейный 10-й саммит Евразийского экономического союза, который пройдет в Москве 8 мая.

Пашинян пока не подтвердил свое участие в данных мероприятиях. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала «адресовать данный вопрос Еревану». Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил 11 апреля журналистам, что если будет принято решение об участии премьер-министра в церемонии, то об этом объявят официально. За комментариями он призвал обратиться в аппарат премьер-министра Армении. Другими словами, участие Пашиняна в саммите в Москве 8 мая пока не подтверждено. Накануне он заявил, что вопрос участия Армении в юбилейном заседании Евразийского экономического союза обсуждается. «Когда будет принято решение, мы дополнительно о нем проинформируем», — сказал Пашинян. Выступая в парламенте 10 апреля, он оценил нынешнее состояние межгосударственных отношений Армении и России, отметив, что «Армения не желает спорить с Россией, но отношения с ней трансформируются из исторических в реальные».