Без участия России в мероприятии нет смысла. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии.

Как передают местные СМИ, пресс-секретарь отметил, что «для начала нужно понять, какую формулу мира будут обсуждать на предстоящем саммите».

«Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую», — отметил Песков.

Он также напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине. При этом Москва «не видит горизонтов впереди», поскольку власти Украины не могут участвовать в переговорах с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

«Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса, этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди», — добавил пресс-секретарь.

Мирный саммит в Швейцарии должен пройти 15-17 июня 2024 года. Планируется участие от 80 до 100 стран. Возможность участия России в саммите отвергла официальный представитель МИД России Мария Захарова.