Военные корабли Ирана в Персидском заливе и Красном море

Два военных корабля, принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции, замечены в Персидском заливе и Красном море на фоне эскалации напряженности в регионе. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на западные источники.

Согласно их утверждению, разведслужбы отслеживают в Персидском заливе и Красном море два корабля КСИР. По словам собеседников телеканала, с этих кораблей возможен запуск крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Телеканал не уточняет, о разведках каких стран идет речь.