Коньячный завод армянских олигархов в Ханкенди видео
В эфире телеканала AzTV были показаны кадры коньячного завода армянских олигархов в городе Ханкенди.
В сюжете отмечается, что одним из акционеров коньячного завода был Араик Арутюнян, бывший главарь сепаратистов, находящийся в настоящее время в заключении в Азербайджане.
Армяне, используя природные блага Азербайджана, производили различные продукты, в том числе коньяк, и представляли его миру как свой бренд.
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