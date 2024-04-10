В эфире телеканала AzTV были показаны кадры коньячного завода армянских олигархов в городе Ханкенди.

В сюжете отмечается, что одним из акционеров коньячного завода был Араик Арутюнян, бывший главарь сепаратистов, находящийся в настоящее время в заключении в Азербайджане.

Армяне, используя природные блага Азербайджана, производили различные продукты, в том числе коньяк, и представляли его миру как свой бренд.