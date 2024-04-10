США уничтожили беспилотники хуситов

Прошлой ночью Военные США уничтожили восемь беспилотников в районах Йемена, подконтрольных хуситам. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США.

В нем также отмечается, что беспилотники «представляли непосредственную угрозу американским, коалиционным и торговым судам в регионе».

Командование также сообщило об уничтожении трех других беспилотников хуситов ранее в среду, в том числе двух над Аденским заливом и одного – над Красным морем.

США возглавляют усилия коалиции по защите ключевого судоходного маршрута через Аденский залив и Красное море от атак хуситов, которых поддерживает Иран.