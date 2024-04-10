Не понравилось название: в Нью-Йорке отменили концерт «Евреев»

В письме, полученном группой от клуба, говорится: «Мы сожалеем, но не сможем провести ваше мероприятие. Мои партнеры отреагировали на политический окрас названия группы и мы, как развлекательная площадка Нью-Йорка, предпочитаем избегать политически окрашенных мероприятий».

Шир Пинто, представитель «А-Йехудим», в интервью израильской радиостанции «Кан Бет» рассказал, что у группы должен был состояться еще один концерт в Нью-Йорке, но и он отменен под аналогичным предлогом.

Рок-группа «А-Йехидим» - одна из старейших в Израиле, за 32 года существования продано более 200 тысяч копий ее альбомов. В ее заявлении говорится: «Группа «А-Йехудим» носит свое название с гордостью и всегда выступала за свободу культуры и за любовь к людям. Именно в этот период мы не сдадимся и с гордостью поедем в гастрольный тур по США, несмотря на всех антисемитов».