Париж не хочет говорить с Москвой, но больше всех закупает российский газ

За первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные, проанализированные аналитическим Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) для Politico.

Всего с начала года Париж заплатил Кремлю более 600 млн евро за поставки газа, что привело к призывам к Франции ограничить объемы закупок, которые растут.

«Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой стороны, платит ей большие деньги», – сказал дипломат из одной из стран ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Рост газовой торговли Парижа с Москвой происходит в то время, когда президент Эммануэль Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева.

Франция настаивает на том, что ее закупки газа необходимы для обеспечения поставок газа домохозяйствам по всей Европе и что она связана долгосрочным соглашением с Россией, которое юридически сложно разорвать. Но критики говорят, что Париж мог бы сделать больше для сокращения закупок, утверждая, что его бездействие частично обусловлено сопротивлением со стороны французской национальной энергетической компании TotalEnergies.

Помимо Франции по меньшей мере девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ, свидетельствуют данные о поставках. Но Париж возглавил Евросоюз как по абсолютным объемам импорта в 2024 году – всего 1,5 миллиона тонн – так и по увеличению закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разговоры с российскими официальными лицами больше не в интересах Франции. По словам Сежурне, возобновить диалог можно будет после возвращения доверия.