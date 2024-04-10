Смертная казнь за создание пирамиды на $12 млрд

По версии обвинения, председатель крупной девелоперской компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан на протяжении 10 лет присваивала деньги Сайгонского коммерческого банка (SCB).Чыонг Ми Лан инкриминировали подделку кредитных заявок для вывода денег из SCB, в котором ей принадлежало 90% акций.

Женщина и ее сообщники были арестованы в 2022 году. Судебный процесс начался в марте. Ущерб от деятельности обвиняемых составил 304 триллиона донгов ($12,5 млрд).

Обвинения предъявлены еще 85 лицам, среди которых есть бывшие работники Центрального банка Вьетнама, государственные чиновники и руководители SCB. В зале суда на процессе в Хошимине присутствовали 78 обвиняемых, остальные пока скрываются от правосудия.

Полиция Вьетнама выявила более 42 тысяч жертв мошенничества — в основном держателей ценных бумаг и вкладчиков SCB, которые не могут ни получить проценты со вкладов, ни вернуть свои деньги. Общий объем, предположительно, присвоенных мошенниками активов за период с 2012 по 2022 год эквивалентен приблизительно 3% ВВП Вьетнама за 2022 год. Власти также заявляют, что Чыонг Ми Лан и банкиры передали взятку государственным чиновникам на сумму $5,2 млн, чтобы скрыть нарушения и тяжелое финансовое положение SCB, что стало крупнейшей взяткой за всю историю Вьетнама.