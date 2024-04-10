Армянский депутат: Где новые военные формы?

Минобороны Армении не смогло обеспечить производство новой военной формы, несмотря на обещания главы ведомства Сурена Папикяна. Об этом заявил депутат от фракции "Айастан" Гегам Манукян, выступая в парламенте, передают армянские СМИ.

"Вы официально объявляли, что в 2024 году будет новая форма и ничего не сделали. Высший офицерский состав у нас ходит в формах разного образца", - заявил депутат.

Он также подверг Минобороны критике по ряду других значимых аспектов, среди которых проблемы с инженерными сооружениями, выявленными депутатами в ходе визита на места.

"Если строительные компании не хотят участвовать в ваших конкурсах – решите этот вопрос. Это ваша обязанность", - заявил Манукян.

Также депутат указал на низкий процент военных, успешно прошедших аттестацию: так, на сегодняшний день в аттестации приняли участие около 5 800 человек, из них только 2 573 получили положительную оценку. Среди 155 военнослужащих, сдававших экзамен по программе "Защитник Отечества" (предполагающей переход со срочной службы на контрактную) аттестацию прошли всего трое из 155 человек.