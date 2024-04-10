Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:53

Турецкая компания Dearsan Shipyard начинает строить в Казахстане различные типы военных кораблей. Соответствующее соглашение между Анкарой и Астаной было подписано еще в ноябре прошлого года, однако информация о нем появилась только в феврале. Согласно пресс-релизу, опубликованному турецкой компанией, на верфях Dearsan Shipyard будут создаваться порядка девятнадцати видов боевых судов, в том числе патрульные и ударные катера, десантные и учебные корабли, а также научно-исследовательские суда. Судостроительная компания Dearsan Shipyard, выпускающая широкую линейку малых военных кораблей, подводных лодок, фрегатов и патрульных судов, экспортирует свою продукцию во многие страны мира.

Учитывая тенденцию к постепенному снижению уровня Каспийского моря, эксперты полагают, что верфь, которую построит в Казахстане турецкая компания, в основном будет производить не крупнотоннажные суда, а патрульные катера и малые ракетно-артиллерийские корабли. Это соглашение свидетельствует о планах Астаны модернизировать при поддержке Турции свой флот и оснастить его быстроходными боевыми судами. В статье американского аналитика Пола Гобла, опубликованной на сайте Jamestown Foundation, говорится о том, что турецко-казахстанское сотрудничество в области военного кораблестроения может уже в ближайшие годы изменить баланс сил на Каспии. Что, по словам Гобла, поможет ВМС Казахстана конкурировать даже с российским флотом, а Турции - усилить свои позиции в этом регионе. Отметим, что в 2021 году со стапелей судостроительно-судоремонтного завода Государственной пограничной охраны Туркменистана в порту Уфра сошел 92-метровый корвет «Дениз Хан», собранный для ВМС Туркменистана из секций, доставленных с турецкого предприятия Gülhan & Dearsan İş Ortaklığı. Речь идет о боевом судне, созданном на базе проекта С92 и впервые показанном на выставке IDEF-2019 в Стамбуле. Азербайджан, к слову, также вынашивает планы усиления в рамках сотрудничества с Анкарой своего Каспийского флота.

В 2021 году Исмаил Демир, тогдашний глава Агентства оборонной промышленности Турции, заявил, что Азербайджан заинтересовался десантным кораблем TGG Anadolu - первым в мире военным судном, оснащенным беспилотной авиацией. Первый корабль этого класса был сдан в эксплуатацию и принят на вооружение ВМС Турции в 2022 году. Пока неизвестно, на какой стадии находится вопрос приобретения Азербайджаном TGG Anadolu. Однако эксперты не исключают, что эти десантные корабли, как, впрочем, и другие типы боевых судов, изначально будут собираться турецкой компанией Dearsan Shipyard в Казахстане, а впоследствии эта верфь может быть продана Азербайджану и Туркменистану. Все это в перспективе создает широкие возможности тюркоязычных государств Каспия для модернизации и укрепления с помощью Турции своих военно-морских сил. Как известно, на Каспийском море традиционно доминирует российский флот. С которым, правда, все заметнее конкурируют ВМС Ирана, получившие в последние годы новые типы боевых кораблей. К примеру, в ноябре 2023 года ИРИ запустила в Каспийское море недавно построенный эсминец «Дейламан», способный осуществлять дальние морские поиски, разведку и уничтожение любых типов воздушных и подводных угроз. На «Дейламан» есть также возможность базировать боевые вертолеты.

Помимо этого, Иран разместил на Каспии малые подводные лодки, а также, судя по информации телеграм-каналов КСИР, около четырех тысяч быстроходных боевых катеров, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. По мнению военных экспертов, даже несмотря на относительно слабое вооружение, эти катера могут создать за счет своего количества серьезные проблемы для крупных судов противника. Что, кстати, уже испытали на себе американские ВМС в зонах Персидского залива и пролива Баб-эль-Мандеб. В этой связи важно отметить, что за последние годы Азербайджан также значительно усилил свои ВМС быстроходными катерами, собранными израильскими партнерами, а также усилил возможности по защите своих экономических интересов и обеспечению безопасности на Каспийском море. На основании контракта, подписанного в 2014 году, израильская компания Israel Shipyards собрала для сил береговой охраны Азербайджана шесть единиц разведывательных катеров Shaldag Mk V и шесть единиц ракетных катеров Saar 62, стоящих на вооружении ВМС ЦАХАЛ.