Турция предлагает Зеленскому и Путину проект нового мира

По данным издания, проект предполагает: заморозку боевых действий по существующей линии фронта; обмен пленными по формуле «всех на всех»; гарантию внеблокового статуса Украины до 2040 года; проведение в 2040 году «общеукраинского» референдума о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумов на аннексированных Россией территориях (голосование должно пройти под международным контролем); отказ России от препятствования вступлению Украины в Евросоюз; отказ РФ и США от применения ядерного оружия при каких-либо условиях, а также возобновление действия Договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) с невозможностью одностороннего выхода из него в будущем; запрет на «вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства».

Издание не приводит подробности о человеке, который передал информацию о существовании такого предложения. При этом подчеркивает, что считает вероятность подписания подобного договора «невысокой».

«Сам факт появления такого проекта свидетельствует о том, что международное сообщество и отдельные страны продолжают предпринимать усилия для того, чтобы найти способ закончить войну», — пишет «Новая газета. Европа».

Накануне власти Швейцарии объявили дату проведения саммита мира по Украине: он состоится 15-16 июня, приглашения будут направлены более чем 100 странам. Зеленский подтвердил, что основой дискуссии будет предложенная им Формула мира. Посольство РФ в Швейцарии уже заявило, что откажется от участия в саммите, даже если получит на него приглашение.