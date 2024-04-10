Новое заявление ХАМАС о погибших членах семьи Хании

В результате удара армии Израиля по городу Газа погибли трое сыновей и четверо внуков председателя Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Таким образом, число погибших среди родственников Хании возросло до 7 человек, сообщили в палестинском движении ХАМАС.

Согласно информации, израильские войска атаковали автомобиль с родственниками Хании в лагере беженцев «Аш-Шати» на западе города Газа. Среди пассажиров транспортного средства также есть раненые.

В сообщении также уточняется, что в результате атаки погибли сыновья Хании Хазим, Эмир и Мухаммед, а также внуки Муна, Амаль, Халид и Раззан.

Ранее сообщалось, что в результате атаки израильской армии на лагерь беженцев «Аш-Шати» погибли трое сыновей и двое внуков Исмаила Хании.