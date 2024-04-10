Товарищ Ким призвал северокорейцев «как никогда» готовиться к войне

Таким мнением глава Северной Кореи поделился во время визита накануне в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира, информация о нем была опубликована только сегодня.

«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в русскоязычном сообщении ЦТАК.

Лидер КНДР также подчеркнул готовность «непременно уничтожить врагов, без колебания задействовав все... средства».

Также сообщалось, что Ким посетил «кабинет изучения операции», где ознакомился с результатами исследования военных намерений и потенциальных действий противника.

В последние месяцы северокорейский лидер неоднократно говорил о подготовке к войне. В начале марта Ким посетил главную базу Корейской народной армии (КНА) и понаблюдал за военными учениями. Как сообщало ЦТАК, лидер КНДР выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне».

Наблюдатели отмечают, что большинство появлений Ким Чен Ына на публике с начала 2024 года было связано с военными вопросами.