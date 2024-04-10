Нетаньяху: Готовимся к различным сценариям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил базу военно-воздушных сил Тель-Ноф, где сделал заявления о «продолжающихся усилиях по возвращению заложников» и готовности к «вызовам на других аренах». Его цитирует издание «Детали».

«Мы переживаем тяжелые дни. Война в секторе Газа в самом разгаре, она продолжается в полную силу. Мы непрерывно предпринимаем усилия по возвращению наших похищенных граждан и в то же время готовимся к различным сценариям и вызовам на других аренах. Мы установили простой принцип: кто бы ни причинил нам вред, мы причиним вред ему. Мы готовы ответить на вызовы Государству Израиль в сфере безопасности, мы готовы обороняться и атаковать», - отметил премьер.

Заявления были сделаны на фоне угроз Ирана нанести удар возмездия за уничтожение высокопоставленных командиров КСИР в Дамаске. С начала месяца службы безопасности находятся в режиме повышенной готовности.