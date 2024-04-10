Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

Начиная со второй половины дня 14 апреля и до второй половины 15 апреля в северных и западных регионах Азербайджана местами ожидаются дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, в Карабахе, Восточном Зангезуре, Нахчыванской Автономной Республике, Балакен-Шеки, Губа-Гусаре, Центральном Аране ожидаются сильные дожди, грозы, град, в горных районах возможен снег.

Уровень воды в реках повысится, произойдут кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа.