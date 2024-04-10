ЕС о переговорах между Баку и Ереваном

ЕС хочет видеть содержательные переговоры между Баку и Ереваном. Об этом в интервью армянским СМИ заявил специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«ЕС хочет видеть реальные, содержательные переговоры, которые приведут к мирному соглашению, договоренностям о делимитации, открытию коммуникаций. На этом следует сосредоточить внимание», - подчеркнул он.

Клаар также отметил, что «при наличии политической воли и приверженности данному процессу достижение положительного результата не должно занять много времени».

«Мы хотим работать в этом направлении вместе с Арменией и Азербайджаном, чтобы достичь положительного результата», - добавил он.