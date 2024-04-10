Ультиматум Европарламента

Как сообщает BBC, это решение было принято по инициативе евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта.

Европейский парламент отказался утверждать бюджет Совета ЕС до момента, пока Европа не передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Во время выступления в парламенте ЕС Верховстадт напомнил об очередной волне российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Он заявил со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, что сейчас в Европе есть 100 систем Patriot.

«И они просят дать им семь, чтобы защитить свои города. А мы, европейцы, приглашаем их в Европейский союз, но не можем это сделать!» — сказал Верховстадт.

Решение отказаться от утверждения бюджета было поддержано 515 депутатами Европарламента, против высказались 62.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от российских воздушных атак нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.