Израильтяне рвутся в армию

Весенний призыв (март-апрель) на срочную службу в Армию обороны Израиля еще не завершился, но в израильской армии отмечают рекордное число призывников, желающих служить в боевых частях, сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению, внезапная атака боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября сильно повлияла на израильское общество, и несмотря на сотни погибших бойцов война привлекла внимание к армии, что способствует рекордно высокому числу желающих служить именно в боевых подразделениях. Также фиксируется большое число девушек, выбравших для себя непростой путь в армии. Среди мужчин же особенно высоким спросом пользуются подразделения военной инженерии — такого количества желающих служить в них никогда не видели. Бронетанковые части израильской армии, которые далеко не всегда пользовались большим спросом, увидели удвоение желающих служить именно в них.

В связи с растущей мотивацией среди девушек армия рассматривает возможность открытия еще одного легкого пехотного батальона для женщин и мужчин.