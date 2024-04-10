Пророссийский Фицо сделал неожиданное заявление

BBC информирует, что на совместной пресс-конференции с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем Фицо сказал, что Киев может рассчитывать на «абсолютную и полную» поддержку Словакии в вопросе европейской интеграции.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого часто называют пророссийским политиком, заявил, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

«Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути [в ЕС]. Наоборот, мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров о вступлении», - заявил Фицо.

По его словам, вступление Украины в ЕС – это «гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития». «Мы за вас держим кулаки», - сказал также Фицо.

Фицо также заявил, что летом Словакия примет участие в саммите мира в Швейцарии, где будет обсуждаться формула мира президента Украины Владимира Зеленского.

Правительство Фицо прекратило оказывать Украине военную помощь. Фицо также критиковал позицию Запада по отношению к войне, которую ведет Россия. Он призвал западные страны остановить военную помощь Киеву, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры с Москвой. В числе прочего он говорил, что президента Владимира Путина «несправедливо демонизировали», и что принятие Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны