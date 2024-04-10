Россия сбросила авиабомбу на украинскую ТЭЦ

Россия атаковала еще один энергообъект в Украине после уничтожения Трипольской ТЭС. На этот раз прогремело в Сумах. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

По данным ОВА, «сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами (корректируемая авиабомба) по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ».

Сейчас на месте работают необходимые службы. Последствия удара уточняются.