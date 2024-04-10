В Лондоне призывают атаковать Иран в случае удара по Израилю

Британские власти должны быть готовы вступить в прямой конфликт с Ираном, если тот нанесет удары по территории Израиля. Об этом говорится в статье колумниста газеты The Daily Telegraph отставного полковника ВС Королевства Ричарда Кемпа.

«Слова [главы британского МИД] лорда Кэмерона, заявившего, что «мы поддерживаем право Израиля на самооборону», должны перестать быть пустой фразой, а Соединенное Королевство должно быть готово начать прямые военные действия против Ирана», - написал Кемп.

По мнению автора, Тегеран активно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, снабжая оружием соседей Израиля из-за «слабости США и Великобритании». Он также критикует более жесткую позицию, занятую западными странами в отношении Израиля в последние недели, и заявляет, что Россия и Китай будут внимательно следить за тем, как Запад отреагирует на очередное обострение ситуации в регионе.

По его словам, это одна из причин, по которым Лондон и Вашингтон должны будут «сделать все необходимое, чтобы помочь израильтянам дать отпор» Ирану.

«Стратегическая бездарность США и Британии, а также других западных стран во многом способствовала росту того насилия, которое сейчас охватило Израиль», - пишет Кемп, добавляя, что Армия обороны Израиля действовала в рамках международного права, нанеся удар по «штаб-квартире КСИР» в Дамаске.