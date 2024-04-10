Украинцы массово производят свой «Ланцет»

Украина не просто сумела создать собственный аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет», но и наладила его массовое производство. Об этом пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке на страницах издания Bild.

«Теперь у Путина настоящая проблема! Украинским военным техникам, очевидно, удалось воссоздать лучший российский беспилотник-камикадзе и применить его против самой России», - говорится в публикации.

Рёпке утверждает, что беспилотник «Укро-Ланцет» является почти полной копией российского «ZALA Ланцет». Россияне уничтожили с его помощью немало украинских танков, артиллерийских систем, ракетных установок и даже боевых самолетов, в том числе и на значительном расстоянии от фронта.

«…Украине - как было объявлено несколько месяцев назад - удалось не только скопировать мощнейшее российское оружие, но и массово производить его», - пишет Репке.

Дрон-камикадзе «Ланцет» был создан россиянами еще до вторжения в Украину. Впервые его публично представили в 2019 году. Существует несколько модификаций этого беспилотника с дальностью полета до 40 или до 50 км, что значительно превосходит дальность более дешевого FPV-дрона.