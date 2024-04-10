В Баку убийство

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в поселке Кешля Низаминского района Баку, сообщили в районной прокуратуре.

Согласно информации, 10 апреля в ведомство поступила информация, что Анар Гулиев, проходивший лечение в больнице после полученного ранения, скончался в больнице.

В ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Рахман Гахраманов (1990 г.р.) во время ссоры 9 апреля нанес ножевое ранение своему знакомому Гулиеву, который на следующий день скончался в больнице, где ему оказывали помощь.

В Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется следствие. Р.Гахраманов арестован в качестве подозреваемого.