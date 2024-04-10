Столкновение Пашиняна с армянской церковью из-за азербайджанских сел

Депутат правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян опроверг заявление представителей армянской церкви о том, что власти Армении якобы собираются «сдать Азербайджану» территории в Тавушской области.

«Это откровенная дезинформация. Очевидно, что Св. Эчмиадзин нарушил как минимум одну из 10 христианских заповедей – «Не лги», – заявил депутат, слова которого приводят армянские СМИ.

По мнению Алексаняна, подобное поведение не к лицу армянской церкви.

Депутат заявил, что реальные границы Армении именно таковы, какие продемонстрировал премьер Никол Пашинян на макете. «Именно с ним мы связываем наше будущее – в отличие от некоторых оппозиционных архиепископов, имеющих многомиллионный офшорный бизнес на Кипре», – заключил Алексанян.

Армянская церковь 9 апреля призвала власти не возвращать Азербайджану оккупированные в 1990-х годах Арменией села.