Пашинян призвал армян отказаться от «исторической Армении»

В четверг Пашинян заявил, что армянам нужно смотреть на мир с колокольни не «Ванского царства», а с колокольни сегодняшней Республики Армения. То есть строить государственность, опираясь на современные реалии, постоянные же апелляции к истории могут только навредить.

«Нам нужно ответить на один важный вопрос: мы признаем, что в нескольких метрах или километрах от Хор-Вирапа… находится Турция? Правительство и политическое большинство признают. И для правительства эта констатация – важнейшее средство обеспечения безопасности страны. Стратегический выбор заключается именно в этом. Ведь когда говорится о том, что по ту сторону Хор-Вирапа нет Турции, то мы выбираем историческую Армению, если же говорим, что в нескольких метрах – Турция, то выбираем реальную Армению», – сказал глава армянского правительства.

По его мнению, этот же подход применим к селу Воскепару (Аскипара - ред.) (село, где армянские власти хотят провести делимитацию границы с Азербайджаном).