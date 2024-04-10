Иран назвал условие, при котором мог бы отказаться от удара по Израилю

Если бы Совет Безопасности ООН осудил действия властей Израиля, в частности, удар по иранскому консульству, Иран отказался бы от ответных действий. О возможных вариантах развития ситуации порассуждали в постоянном представительстве Исламской Республики при ООН на странице в соцсети X.

«Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», — говорится в заявлении.

Ранее Bloomberg заявило, что Израиль в ближайшие дни подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников. К такому выводу пришли в разведывательном сообществе США. Отмечалось, что Тегеран, вероятно, задействует для удара по военным и правительственным объектам Израиля высокоточные ракеты или беспилотники.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.