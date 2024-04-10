В соцсетях распространились видеокадры, где утверждается, что на автозаправочной станции IST Petrol в Ахмедлы автомобили заправляли разбавленным водой бензином. По словам водителей, некачественный бензин привел к техническим неполадкам в их автомобилях.

В пресс-службе АО SOCAR Petroleum заявили, что руководство ООО IST Petrol взяло вопрос на контроль.

«В результате расследования установлено, что техническая проблема возникла в результате попадания воды в подземный топливный резервуар. ЗАО SOCAR Petroleum взяло на себя всю финансовую ответственность за проблемы, возникшие у водителей из-за упомянутого инцидента», - отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится, что с каждым водителем, в автомобиле которого возникли проблемы после заправки 11 апреля 2024 года в ахмедлинском филиале сети АЗС IST Petrol, проведена беседа в индивидуальном порядке. Им сообщили, что возникшие проблемы устранят в короткие сроки.