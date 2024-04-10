В России "бензиновый кризис". Что происходит? наш комментарий
Недавно haqqin.az сообщал, что дроны Службы безопасности Украины (СБУ) практически парализовали нефтеперерабатывающую промышленность России, создав реальную угрозу её экономике. Но официальная Москва продолжала утверждать, что никакого дефицита нефтепродуктов, в том числе бензина и дизтоплива, на местном рынке нет и не предвидится.
Впрочем, этот вопрос привлек внимание информационного агентства Reuters, которое сообщило, что Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей в случае дефицита, усугубляемого атаками беспилотников СБУ и перебоями в работе НПЗ, 100 тысяч тонн бензина.
Reuters не просто так утверждает, что сделка по использованию Москвой казахстанских запасов уже согласована. Агентство отталкивается от ограничений на экспорт бензина, введенных Россией с 1 марта. А также от заявлений отдельных чиновников о том, что в случае ухудшения ситуации (читай, в случае усиления атак дронов СБУ по ведущим российским НПЗ - ред.) эти ограничения могут быть расширены.
Тем не менее, Москва упрямо стоит на своем, утверждая, что отечественные нефтяные компании, сумевшие нарастить производство бензина и увеличить имеющиеся мощности, не только не нуждаются в топливе, но и при необходимости могут поделиться нефтепродуктами с тем же Казахстаном.
Словом, месседж Кремля предельно ясен - ситуация на российском рынке с топливом в целом стабильная, что касается как цен, так и предложений.
Более того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компания «Лукойл» планирует в течение ближайших одного-двух месяцев полностью восстановить оборудование Нижегородского НПЗ, где также не без «помощи» украинских дронов имела место аварийная ситуация.
В унисон Кремлю Шынгыс Ильясов, советник министра энергетики Казахстана, сообщил, что его страна не получала от России никаких просьб сформировать резервный запас бензина объемом в 100 тысяч тонн.
Казалось бы, многочисленные публикации и слухи об испытываемом Россией остром дефиците нефтепродуктов не подтвердились. Просто «проклятый Запад» вновь пытается злонамеренными фейками нарушить стабильный ритм российской экономики.
Однако эта тема вдруг резко актуализировалась после аномальных паводков в Оренбургской области, из-за которых пришлось временно остановить работу Орского НПЗ.
Министерство энергетики РФ в свойственной ему манере заявило, что речь идет о временной или «внеплановой остановке работы НПЗ, которая не повлияет на бесперебойное обеспечение топливом российского рынка». Как заявляет Минэнерго РФ, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, а запасы автомобильного бензина составляют без малого 2 миллиона тонн.
Но рынок почему-то отреагировал иначе. Если по данным Росстата средняя розничная цена на дизельное топливо выросла в марте по сравнению с февралем на 0,2 процента, а на бензин – на 0,1 процента, то это значит, что за неделю, с 1 по 8 апреля, темпы их роста ускорились. Бензин подорожал на 0,18 процента, до 54,8 рубля за литр, а дизтопливо - на 0,15 процента, до 65 рублей за литр.
В результате, рост цен на бензин был зафиксирован в 56 регионах России. Сильнее всего, на 0,7 процента, он подорожал в Ивановской области.
И тогда в попытке найти этому логичное объяснение и не допустить дальнейшего роста цен российские власти вновь поплелись в хвосте событий.
По сообщению РБК, в начале апреля на совещании у вице-премьера Новака правительство России, пытаясь выявить необоснованную маржу, изучало компоненты для высокооктановых бензинов, а также мелкий опт.
В частности, Новак посоветовав нефтяникам минимизировать куплю-продажу нефтепродуктов друг у друга на биржевых торгах, предложил альтернативный вариант - подписывать прямые контракты на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже.
А уже 10 апреля вице-премьер поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива на внутренний рынок и активно загрузить мощности нефтеперерабатывающих заводов. То ли действительно сработали эффективные рычаги правительства РФ, то ли временно воздействовали административные меры, но цена на бензин снизилась в первые же дни, примерно, на 2 процента.
Вопрос - надолго ли?
Масштабы наводнения в Оренбургской области расширяются, как, впрочем, и атаки украинских дронов. А ведь предстоит еще остановка работы российских НПЗ на плановый ремонт, который обычно проводится в летний период и тянется месяцами.
Вопросы о том, справятся ли действующие установки российских НПЗ, и как долго они смогут выдержать работу в авральном режиме, остаются открытыми.