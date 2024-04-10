Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:19

Недавно haqqin.az сообщал, что дроны Службы безопасности Украины (СБУ) практически парализовали нефтеперерабатывающую промышленность России, создав реальную угрозу её экономике. Но официальная Москва продолжала утверждать, что никакого дефицита нефтепродуктов, в том числе бензина и дизтоплива, на местном рынке нет и не предвидится. Впрочем, этот вопрос привлек внимание информационного агентства Reuters, которое сообщило, что Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей в случае дефицита, усугубляемого атаками беспилотников СБУ и перебоями в работе НПЗ, 100 тысяч тонн бензина.

Reuters не просто так утверждает, что сделка по использованию Москвой казахстанских запасов уже согласована. Агентство отталкивается от ограничений на экспорт бензина, введенных Россией с 1 марта. А также от заявлений отдельных чиновников о том, что в случае ухудшения ситуации (читай, в случае усиления атак дронов СБУ по ведущим российским НПЗ - ред.) эти ограничения могут быть расширены. Тем не менее, Москва упрямо стоит на своем, утверждая, что отечественные нефтяные компании, сумевшие нарастить производство бензина и увеличить имеющиеся мощности, не только не нуждаются в топливе, но и при необходимости могут поделиться нефтепродуктами с тем же Казахстаном. Словом, месседж Кремля предельно ясен - ситуация на российском рынке с топливом в целом стабильная, что касается как цен, так и предложений. Более того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компания «Лукойл» планирует в течение ближайших одного-двух месяцев полностью восстановить оборудование Нижегородского НПЗ, где также не без «помощи» украинских дронов имела место аварийная ситуация. В унисон Кремлю Шынгыс Ильясов, советник министра энергетики Казахстана, сообщил, что его страна не получала от России никаких просьб сформировать резервный запас бензина объемом в 100 тысяч тонн.

Казалось бы, многочисленные публикации и слухи об испытываемом Россией остром дефиците нефтепродуктов не подтвердились. Просто «проклятый Запад» вновь пытается злонамеренными фейками нарушить стабильный ритм российской экономики. Однако эта тема вдруг резко актуализировалась после аномальных паводков в Оренбургской области, из-за которых пришлось временно остановить работу Орского НПЗ. Министерство энергетики РФ в свойственной ему манере заявило, что речь идет о временной или «внеплановой остановке работы НПЗ, которая не повлияет на бесперебойное обеспечение топливом российского рынка». Как заявляет Минэнерго РФ, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, а запасы автомобильного бензина составляют без малого 2 миллиона тонн. Но рынок почему-то отреагировал иначе. Если по данным Росстата средняя розничная цена на дизельное топливо выросла в марте по сравнению с февралем на 0,2 процента, а на бензин – на 0,1 процента, то это значит, что за неделю, с 1 по 8 апреля, темпы их роста ускорились. Бензин подорожал на 0,18 процента, до 54,8 рубля за литр, а дизтопливо - на 0,15 процента, до 65 рублей за литр.

В результате, рост цен на бензин был зафиксирован в 56 регионах России. Сильнее всего, на 0,7 процента, он подорожал в Ивановской области. И тогда в попытке найти этому логичное объяснение и не допустить дальнейшего роста цен российские власти вновь поплелись в хвосте событий. По сообщению РБК, в начале апреля на совещании у вице-премьера Новака правительство России, пытаясь выявить необоснованную маржу, изучало компоненты для высокооктановых бензинов, а также мелкий опт. В частности, Новак посоветовав нефтяникам минимизировать куплю-продажу нефтепродуктов друг у друга на биржевых торгах, предложил альтернативный вариант - подписывать прямые контракты на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже.