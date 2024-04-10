Он отметил, что несколько недель назад об этом уже предупреждал.

У Украины закончились ракеты для зенитных систем ПВО Patriot и Iris-T. Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х четверг, 11 апреля.

«В Украине закончились ракеты Patriot и Iris-T. Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны. И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Просто зло берет», - написал Рёпке.

Также журналист опубликовал карту полета российских ракет и дронов в ночь на четверг, обратив внимание на то, что некоторые свободно пролетели над Киевом.

Чуть позже Рёпке написал, что это не значит, что сейчас у Украины ноль ракет Patriot PAC-2 и PAC-3: «Источник сообщил мне вероятную точную текущую цифру две недели назад. Я не буду раскрывать этого, конечно. Но их число было так мало, что теперь оно должно почти приближаться к нулю».