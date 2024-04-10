В Харьковской области принудительная эвакуация семей с детьми

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 «прифронтовых населенных пунктов», сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что это решение не касается Харькова — только «близких к границе с РФ населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов». По данным властей, на приграничных территориях живут 182 ребенка.

Синегубов также добавил, что населенные пункты, из которых планируется эвакуировать детей, каждый день подвергаются обстрелам. По его словам, власти уже согласовали маршруты эвакуации и забронировали места для временного проживания людей.

В последнее время населенные пункты Харьковской области регулярно подвергаются российским ударам. Непосредственно в Харькове, как заявлял мэр города Игорь Терехов, в результате обстрелов была разрушена «практически вся» энергетическая инфраструктура.