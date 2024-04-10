Умерла звезда американского футбола

Умер американский актер и член Зала славы профессионального американского футбола О. Джей Симпсон. Причиной смерти стал рак, актеру было 76 лет. Об этом на странице Симпсона в Twitter сообщила его семья.

Симпсон стал первым игроком Национальной футбольной лиги команды «Баффало», пробежавшим с мячом более двух тысяч выносных ярдов за сезон. В ходе карьеры также выступал за «Сан-Франциско». В 1985 году был включен в Зал славы профессионального американского футбола. После окончания спортивной карьеры стал комментировать матчи по американскому футболу, сниматься в рекламе и кино.

Симпсон снялся в более чем десяти фильмах, сыграл роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет». В 1994 году был обвинен в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана. Погоню за спортсменом тогда транслировали по американскому телевидению. На месте преступления была найдена кожаная перчатка со следами крови. Экспертиза установила, что кровь принадлежит убитым, а также самому Симпсону.

В суде он примерил перчатку на свою руку, но она не подошла ему по размеру. Суд присяжных оправдал Симпсона. В октябре 1995 года был признан невиновным.

В 2007 году Симпсон в соавторстве с Пабло Феньвесом выпустил книгу под названием «Я это сделал. Признания убийцы», в которой излагает гипотетическое описание убийства бывшей жены и ее любовника. Позже название книги было изменено на «Если бы я это сделал: признания убийцы».

В 2008 году актера приговорили к 33 годам заключения за вооруженное ограбление и похищение людей. В 2017 году досрочно освободился.