Казахстан пошел по стопам Азербайджана... и начал борьбу с домашним насилием

Одной из главных проблем на постсоветском пространстве стало бытовое насилие. Ленты новостей кипят шокирующими постсоветское общество фактами насилия. В Азербайджане эта проблема стоит остро. Хотя Азербайджан еще несколько лет осуществил криминализацию бытового насилия, однако реализация положений закона все еще наталкивается на особенности национального менталитета.

В этом ряду и Казахстан не исключение. Сегодня Сенат Казахстана принял закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, он направлен на криминализацию бытового насилия.

Как пишет издание Zakon.kz, закон вводит уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также ужесточает ответственность за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.