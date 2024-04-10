Пашинян: Минская группа швыряла Армению, как мешок, с одной стороны в другую

После глава армянского правительства перешел к критике Минской группы ОБСЕ. По его словам, председатели Минской группы ОБСЕ «с 2014 года находились в конфликте, а с 2022 года находятся в состоянии войны друг с другом. Теперь говорят, что мы превращаем Армению в арену геополитической конкуренции. Извините, но чем была эта Минская группа ОБСЕ, если не легитимной геополитической конкуренцией в отношении Республики Армения. То есть вы думали, что интересы Франции, США и России, а также стран-членов Минской группы совпадают, что они придут и сделают это... Если исходить из этой логики, то мы, наоборот, говорим: значит, ты не субъект геополитики, а, не знаю, тебя загнали в мешочек. Извините, но нас 30 лет, как мешок, швыряли то в одну сторону, то в другую. Вы не заметили, что они приезжали тут говорили: так говори, а потом шли голосовали в ОБСЕ иначе. Что это как не геополитическая конкуренция? Мы… хотим вывести Армению из этой конкуренции, сказать - минуточку, друзья, здесь есть страна, есть правительство, есть народ, есть видение».