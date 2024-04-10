Лукашенко предложил «разговаривать с теми, кто стоит» за Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российские власти после теракта в Crocus City Hall не станут «разговаривать» с Украиной, но Минск мог бы взять на себя роль посредника. Об этом пишет Интерфакс.

«Вы с ними не разговариваете, и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре этом помочь и вклиниться, мы можем в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними разговаривать я смысла не вижу. Почему вы будете ползать перед кем-то и просить поговорить про Crocus?» - заявил Лукашенко по прибытии в Кремль перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко утверждает, что «за украинцами стоят определенные силы. С ними надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили».