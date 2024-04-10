Премьер Японии призвал США принять пакет помощи Украине: иначе «рухнут надежды» Киева

В своей речи Кисида упомянул о судьбе пакета в 60 млрд долларов для Украины. Конгресс уже много месяцев не может его утвердить из-за сопротивления протрамповского крыла Республиканской партии, из-за чего американская помощь Украине практически прекратилась.

«Я хочу обратиться к тем американцам, кто чувствует одиночество и утомление страны, удерживающей мировой порядок, — сказал Кисида. — Лидерство Соединенных Штатов незаменимо. Без поддержки США как скоро рухнут надежды Украины под натиском Москвы? Без присутствия Соединенных Штатов как скоро Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более жестокими реалиями?»

Ранее американские СМИ писали, что японские политики опасаются, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа он может скептически отнестись не только к обязательствам США перед членами НАТО, но и к другим своим союзникам, в том числе Японии.