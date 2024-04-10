Пашинян заявил, что из-за ОДКБ Армении не продавали оружие

Многие страны не хотели продавать вооружение Армении из-за ее членства в ОДКБ, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Многие в мире говорили, что мы не будем продавать вам оружие, потому что вы член ОДКБ», - сказал Пашинян, выступая в парламенте.

Пашинян вновь выступил с обвинениями в адрес РФ, выразил недовольство работой совместной с Россией системой ПВО.