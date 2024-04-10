Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:09

Принятый Верховным судом Аризоны закон, запрещающий все виды абортов, вызвал невероятную растерянность и шквал возмущения у жителей штата. А поскольку закон немедленно не вступит в силу, женщины хотят узнать, будет ли у них вообще возможность избавиться от нежеланного плода и сколько еще у них остается на это времени. Телефоны в крупнейшей клинике Camelback Family Planning в городе Фениксе разрываются от бесчисленных звонков пациентов. «Они просто сходят с ума», — говорит владелица клиники Габриэль Гудрик о своих пациентках. – Мы словно оказались в антиутопии. Это совсем не то, что хотели жители Аризоны».

Мало кто понимает в штате, зачем понадобилось реанимировать закон, принятый 160 лет назад, когда Аризона даже еще не была штатом (этот статус она получила лишь в 1912 году). Но еще больше людей возмутило то, что законодатели-республиканцы не сподобились прописать исключения для запрета абортов, как, например, изнасилование или инцест. Закон в ряде других штатов запрещает аборты после 15 недель беременности. Многие и в Аризоне были согласны с 15-недельным сроком, но с принятием всеобъемлющего запрета все переживают настоящий шок. Консервативно настроенные республиканцы хотели, чтобы этот вопрос был одним из главных в политической повестке приближающихся выборов. Они хотели повернуть дискуссию так, чтобы навредить демократам. А вышло наоборот — теперь гнев граждан обратился против членов «Великой Старой Партии» и их лидера — Дональда Трампа. Республиканцы не удосужились изучить настроения людей и попали впросак. По результатам опроса Marquette Law School, 70 процентов зарегистрированных избирателей Аризоны говорят, что аборты должны быть легальными. «Дональд Трамп ответственен за страдания и хаос, происходящие сейчас в Аризоне», -говорит Майкл Тайлер, споксмен избирательной кампании Джо Байдена.

Позиция Трампа по этому вопросу была и остается крайне слабой и непоследовательной. Он не далее как в минувший понедельник представлял как «великое достижение» отмену в 2022 году закона Roe v. Wade (Роу против Уйда), принятого в 1973 году. Тогда Верховный суд США постановил, что суверенное решение женщины о прерывании беременности защищено правом на неприкосновенность частной жизни. В тексте говорилось, в частности, о страданиях матерей, имеющих нежеланных детей. Похоронен этот закон был с помощью назначенных Трампом накануне его отставки в 2020 году трех консервативных членов Верховного суда, настроенных категорически против абортов. Однако экс-президент не оценил возможные последствия этого решения. И вот теперь он как типичный флюгер меняет свою позицию. Его консервативные однопартийцы требовали, чтобы он, подобно суду в Аризоне, ввел общенациональный запрет на аборты. Но Трамп отказался это делать и передал право решать вопросы на право абортов самим штатам. То есть умыл руки. И этим восстановил против себя как тех, кто призывал к тотальному запрету абортов, так и тех, кто требуют для женщин их легитимные права. «Республиканской партии нужно лидерство по вопросу абортов, - пишет Washington Post. — Но Трамп так сильно боится этого, что своими действиями он создает лишь новые проблемы». Многие американцы вопреки всякой логике восхищаются «мужеством» Трампа в противостоянии судебной власти, которая ведет против него четыре процесса. Mug shot –фотку его мрачного лица, сделанную в полицейском участке Нью-Йорка, где пройдет одно из следствий, многие поклонники разместили на своих футболках.

Он может угрожать расправой своим политическим противникам. Обещать «кровавую баню», если его не изберут в ноябре, и все ему сходит с рук. Но слабых и нерешительных лидеров Америка не признает. Трамп может как угодно бахвалиться. Но когда доходит до реальных дел, он пасует, теряется и начинать юлить. Вот отрывок из интервью, которое в 2016 году взял у него ведущий MSNBC Крис Мэттью. В нем на прямой вопрос, должны ли быть наказаны женщины, которые решились на аборт, он сказал: «Да». Мэттью: Вы считаете, что следует подвергать наказанию за аборты? Скажите: «Да» или «Нет». Трамп: Мой ответ—должна быть какая-то форма наказания. Мэттью: Для женщин? Трамп: Да. Мэттью: Штраф в 10 центов? Уголовное наказание сроком до 10 лет? Трамп: Я не знаю, этого я не знаю. В США 8 из 10 американцев выступают против наказания женщин за аборты. Его не признают легальным даже наиболее стойкие группы противников абортов. Тогда советники указали Трампу, что он напрасно так разоткровенничался с ведущим крупнейшей телекомпании. И тот в течение нескольких часов публично отрекся от своих признаний. Это вообще в его духе. Но сейчас конфликт вокруг абортов становится настоящей угрозой для планов Трампа по избранию президентом Соединенных Штатов.