Если судьба сверхдержавы зависит от аборта новый мир - старые порядки
Принятый Верховным судом Аризоны закон, запрещающий все виды абортов, вызвал невероятную растерянность и шквал возмущения у жителей штата. А поскольку закон немедленно не вступит в силу, женщины хотят узнать, будет ли у них вообще возможность избавиться от нежеланного плода и сколько еще у них остается на это времени.
Телефоны в крупнейшей клинике Camelback Family Planning в городе Фениксе разрываются от бесчисленных звонков пациентов. «Они просто сходят с ума», — говорит владелица клиники Габриэль Гудрик о своих пациентках. – Мы словно оказались в антиутопии. Это совсем не то, что хотели жители Аризоны».
Мало кто понимает в штате, зачем понадобилось реанимировать закон, принятый 160 лет назад, когда Аризона даже еще не была штатом (этот статус она получила лишь в 1912 году). Но еще больше людей возмутило то, что законодатели-республиканцы не сподобились прописать исключения для запрета абортов, как, например, изнасилование или инцест. Закон в ряде других штатов запрещает аборты после 15 недель беременности. Многие и в Аризоне были согласны с 15-недельным сроком, но с принятием всеобъемлющего запрета все переживают настоящий шок.
Консервативно настроенные республиканцы хотели, чтобы этот вопрос был одним из главных в политической повестке приближающихся выборов. Они хотели повернуть дискуссию так, чтобы навредить демократам. А вышло наоборот — теперь гнев граждан обратился против членов «Великой Старой Партии» и их лидера — Дональда Трампа. Республиканцы не удосужились изучить настроения людей и попали впросак. По результатам опроса Marquette Law School, 70 процентов зарегистрированных избирателей Аризоны говорят, что аборты должны быть легальными.
«Дональд Трамп ответственен за страдания и хаос, происходящие сейчас в Аризоне», -говорит Майкл Тайлер, споксмен избирательной кампании Джо Байдена.
Позиция Трампа по этому вопросу была и остается крайне слабой и непоследовательной. Он не далее как в минувший понедельник представлял как «великое достижение» отмену в 2022 году закона Roe v. Wade (Роу против Уйда), принятого в 1973 году. Тогда Верховный суд США постановил, что суверенное решение женщины о прерывании беременности защищено правом на неприкосновенность частной жизни. В тексте говорилось, в частности, о страданиях матерей, имеющих нежеланных детей.
Похоронен этот закон был с помощью назначенных Трампом накануне его отставки в 2020 году трех консервативных членов Верховного суда, настроенных категорически против абортов. Однако экс-президент не оценил возможные последствия этого решения. И вот теперь он как типичный флюгер меняет свою позицию. Его консервативные однопартийцы требовали, чтобы он, подобно суду в Аризоне, ввел общенациональный запрет на аборты. Но Трамп отказался это делать и передал право решать вопросы на право абортов самим штатам. То есть умыл руки.
И этим восстановил против себя как тех, кто призывал к тотальному запрету абортов, так и тех, кто требуют для женщин их легитимные права. «Республиканской партии нужно лидерство по вопросу абортов, - пишет Washington Post. — Но Трамп так сильно боится этого, что своими действиями он создает лишь новые проблемы».
Многие американцы вопреки всякой логике восхищаются «мужеством» Трампа в противостоянии судебной власти, которая ведет против него четыре процесса. Mug shot –фотку его мрачного лица, сделанную в полицейском участке Нью-Йорка, где пройдет одно из следствий, многие поклонники разместили на своих футболках.
Он может угрожать расправой своим политическим противникам. Обещать «кровавую баню», если его не изберут в ноябре, и все ему сходит с рук.
Но слабых и нерешительных лидеров Америка не признает. Трамп может как угодно бахвалиться. Но когда доходит до реальных дел, он пасует, теряется и начинать юлить.
Вот отрывок из интервью, которое в 2016 году взял у него ведущий MSNBC Крис Мэттью. В нем на прямой вопрос, должны ли быть наказаны женщины, которые решились на аборт, он сказал: «Да».
Мэттью: Вы считаете, что следует подвергать наказанию за аборты? Скажите: «Да» или «Нет».
Трамп: Мой ответ—должна быть какая-то форма наказания.
Мэттью: Для женщин?
Трамп: Да.
Мэттью: Штраф в 10 центов? Уголовное наказание сроком до 10 лет?
Трамп: Я не знаю, этого я не знаю.
В США 8 из 10 американцев выступают против наказания женщин за аборты. Его не признают легальным даже наиболее стойкие группы противников абортов.
Тогда советники указали Трампу, что он напрасно так разоткровенничался с ведущим крупнейшей телекомпании. И тот в течение нескольких часов публично отрекся от своих признаний. Это вообще в его духе.
Но сейчас конфликт вокруг абортов становится настоящей угрозой для планов Трампа по избранию президентом Соединенных Штатов.
«Трамп проиграет Аризону», - гарантирует Маргарет Хувер, политический комментатор CNN. — Закон был абсолютно непопулярен среди избирателей-республиканцев, не говоря уже о демократах, и теперь он самым непосредственным образом скажется на ноябрьских выборах».
Но что хуже всего для Трампа — это общеизвестный принцип домино, когда для него начнут падать один штат за другим. Аризона дает сравнительно скромное число голосов выборщиков — всего 11. А что будет, если Трамп проиграет Флориду с ее 30 голосами. Без нее о победе просто придется забыть.
Между тем во Флориде тоже все для него не просто. Тамошний губернатор и бывший кандидат в президенты Рон Десантис также попытался сыграть на поддержке консерваторов, противников абортов. Своим указом он ввел запрет на аборты после 15 недель. Однако с 1 мая этот закон становится еще более драконовским и устанавливает временную рамку уже в 6 недель. И тогда для этого третьего самого густонаселенного штата Америки право на выбор для женщин будет уже дело прошлого.
Или не будет? Верховный суд Флориды, предвидя гнев граждан, принял еще одно постановление — о проведении в ноябре референдума по вопросу восстановления права на аборты с последующим внесением этих результатов в конституцию штата. Трампу только остается сказать: «Ох!».
А что остается делать в этой конфликтной ситуации американским женщинам? Президент Байден предлагает им самый простой путь. «Vote for me!» - «Голосуйте за меня!», - призвал он их в день оглашения суда в Аризоне. Судя по многочисленным откликам в СМИ, «слабый пол» крепко задумался.