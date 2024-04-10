Какими ракетами Россия разрушила крупнейшую украинскую ТЭС

Издание ссылается на источники, изучившие обломки ракет. По данным журналистов, дальность запуска ракет составила около 400 километров, что превышает уже известные оценки дальности Х-69 в 300 километров как очередной итерации Х-59МК2.

Defense Express отмечает, что это не первое использование ракет Х-69 для ударов по Украине. Как минимум первое упоминание об их использовании появилось в феврале 2024 года, хотя единичные случаи были еще в 2023 году.

Издание пишет, что Х-69 – российская дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, запуск ее возможен с самолетов Су-34 и Су-35, и именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57: «Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем «гиперзвуковой» Х-47М2 «Кинжал», использованием РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, можно считать худшей ситуацией».

Издание пишет, что результативный удар этой ракеты свидетельствует о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской ПВО.

Сообщается также, что дальность применения этой ракеты в 400 км достаточна для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км.

Трипольская тепловая электростанция, считающаяся самой мощной в Киевской области, была полностью разрушена в результате российского удара в ночь на 11 апреля.