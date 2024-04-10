ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве, сообщает российская спецслужба.

Утверждается, что ее готовил уроженец одной из стран Центральной Азии, провел разведку у одной из синагог Москвы, приобрел компоненты для изготовления СВУ, говорится в сообщении.

При задержании, заявили в спецслужбе, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

По данным ФСБ, иностранец, 2002 года рождения, попал под влияние террористов, когда отбывал наказание у себя на родине. После общения с осужденными за участие в террористической деятельности он стал разделять идеологию запрещенной в РФ организации, название которой спецслужба не уточняет.