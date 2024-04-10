Путин: Я только отвечаю

Россия «была вынуждена» ответить на удары по ее энергообъектам со стороны Украины, хотя не делала этого зимой, «исходя из гуманитарных соображений», заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать», - сказал Путин в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин добавил, что Россия, «исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносила никаких ударов, имея в виду, что не хотела оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам мы были вынуждены ответить».