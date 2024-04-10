Рухнула и Венская конвенция: вторгайся в посольства и арестовывай кого хочешь - второй инцидент

Согласно сообщению, двое сотрудников Министерства внутренних дел РФ «прибыли по адресу проживания советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова в Москве с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина на территории РФ».

Российские силовики ворвались и незаконно обыскали дом кыргызского дипломата в Москве. Информация об этом распространилась в российских СМИ.

Сообщается, что силовики взломали дверь в квартиру кыргызского дипломата, потребовав от него предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет.

Несмотря на предъявление диппаспортов и карточек, «сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать документы о постановке на миграционный учет. В ходе инцидента причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологический ущерб его несовершеннолетним детям».

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Эквадора ворвалась на территорию посольства Мексики и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Во время штурма несколько мексиканских дипломатов получили травмы. Глас, приговоренный к шести годам за коррупцию, укрывался в здании посольства Мексики в Кито с декабря прошлого года. Накануне штурма Мексика объявила о предоставлении ему политического убежища. Реакция эквадорских властей последовала незамедлительно. Захваченного экс-вице-президента перевезли в тюрьму особого режима в Гуаякиле.