Путин: Они считают, что нам в Швейцарии делать нечего

«Теперь… продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают, более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, говорят, что мы отказываемся от переговоров», - сказал Путин.

Россия готова к переговорам по Украине, но «навязывания» Москве какой-либо «позиции, не основанной на реалиях, быть не может», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Слова Путина приводит Интерфакс.

Президент РФ добавил: «Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы «за», но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью».

Путин считает, что «противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение».

Он уверяет, что у России нет цели «все ставить в сложное положение»: «Наоборот, мы готовы конструктивно работать, но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может».

Он напомнил о том, что переговорный процесс начинался по инициативе Минска в двух городах Беларуси, затем продолжился в Турции, где были достигнуты определенные договоренности, и документ был парафирован сторонами. Однако, заявил президент РФ, «наши договоренности были выброшены в помойку».

Говоря о позиции России, которая, по его словам, не отказывается от мирных переговоров, Путин сказал: «Если возникнет необходимость, я позволю себе к вам обратиться, может быть, мы продолжим консультации с вами по этому направлению».